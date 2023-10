B.C. Rich vient de sortir un modèle signature pour Andy James (Five Finger Death Punch). Cette guitare est basée sur le modèle Assassin mais comporte une tête de manche en forme de fourche, un profil de manche satiné en forme de "C" qui traverse le corps de l'instrument. La pelle est disponble en 6, 7 ou 8 cordes et en 3 couleurs: satin black, satin white et translucent green.

[ BC Rich Andy James: site ] [plus d'infos]