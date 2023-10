Matt Maltese a partagé son tout nouveau single "The earth is a very small dot", son premier depuis la sortie de son quatrième album Driving just to drive en avril. Il a également annoncé une grande tournée au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis pour le début de l'année prochaine, y compris une date à La Maroquinerie à Paris le 24 février.

[ MattMaltesemusic: Facebook ] [plus d'infos]