Jim Jones All Stars sort son premier album Ain't no peril le 10 novembre via Ako-Lite Records. En attendant, en voici un extrait avec "Gimme the grease". Notez que Jim Jones et ses acolytes seront en novembre en France : le 24 à Montignac-de-Lauzun (MJC), le 25 à Paris (Petit Bain), le 26 à Saint-Quentin (La Manufacture) et le 28 à Béthune (Le Poche). [plus d'infos]