Le sextuor belge de rock psychédélique oriental Phoenician Drive a partagé sa nouvelle vidéo live "Pull the tiger", titre issu de son nouvel EP Glow sorti en juin dernier chez EXAG' Records. Le groupe prendra la route pour une série de dates à travers l'Europe, ils passeront le 15 novembre au Farmer à Lyon et le lendemain au Gorille à Gap. [plus d'infos]