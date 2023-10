Betraying the Martyrs ont annoncé raccrocher les guitares. Le communiqué officiel du groupe est dans la suite. Riche d'une carrière de 15 ans, le groupe laisse une dernière offrande à ses fans avec ce très beau clip pour les morceaux "Irae" et "The veil". [ plus d'infos ]





Communiqué :



"Betraying The Martyrs a décidé de se séparer.

Après 15 ans d'une carrière couronnée de succès qui a vu le groupe français donner plus de 950 concerts dans le monde entier, BTM a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Comme nous l'avons toujours fait, nous souhaitons rester transparents avec vous, qui nous soutenez depuis toutes ces années et à travers tant d'événements.

La situation économique mondiale (pendant et juste après la pandémie) nous a fait payer un lourd tribut, financièrement mais aussi sur le plan individuel (physiquement et mentalement) et nous sommes simplement arrivés à la conclusion que nous n'avions pas la force d'aller de l'avant ensemble.

Au cours des derniers mois, nous avons lutté pour fonctionner en tant que groupe, pour prendre des décisions consensuelles et unanimes et pour être capables de regarder dans la même direction.

C'est donc avec beaucoup d'émotions que nous vous présentons notre tout dernier morceau, un clip de 7 minutes qui nous a demandé d'immenses efforts. Un cadeau d'adieu pour vous tous.

Regardez et partagez la dernière œuvre du groupe, The Veil, qui sort aujourd'hui partout et sur toutes les plateformes.

Merci pour toutes ces belles années, nous chérirons ces souvenirs passés ensemble pour le reste de notre vie."