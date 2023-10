Le duo electro/hip-hop franco-américain AllttA - composé de 20syl, beatmaker de C2C et Hocus Pocus, et du rappeur californien Mr. J. Medeiros, qui officiait au sein du groupe The Procussions - ont sorti le 29 septembre un nouvel album intitulé Curio part II (le "part I" est sorti en mai dernier). Il est à découvrir en intégralité à la suite avec les dates de la tournée ainsi que quelques clips. [plus d'infos]