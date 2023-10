Le Kreiz Y Fest reviendra en 2024 pour une seconde édition. Ce sera les 10 et 11 mai à l'Étang du Korong à Glomel en Bretagne. Onze premiers noms ont ainsi été dévoilés : Rise Of The Northstar, Tagada Jones, Dagoba, ten56., Carbon Killer, Nightmare, Diabulus in Musica, Bad Situation, Blown, Moonreich et Houle. Huit autres noms seront annoncés à une date ultérieure.