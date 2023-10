La Bibliothèque De La Bergerie, nouveau projet initié par le producteur Emmanuel Mario (Astrobal), dans lequel il a invité Julien Gasc d'Aquaserge, la danseuse et comédienne (et fille de Jérôme) Nina Savary et Vincent Guyot, a publié un nouvel extrait de son album éponyme qui sort le 6 octobre chez Freaksville. Il s'appelle "Le fleuve de la nuit" et se découvre à la suite. [plus d'infos]