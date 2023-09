0:00:00 Welcome And Beers Up

0:04:57 I Will Be Heard (HATEBREED)

0:08:16 Demanufacture (FEAR FACTORY)

0:13:25 Become The Firestorm

0:21:06 Imperium

0:27:18 Hope Begets Hope

0:32:12 Killers And Kings

0:40:33 Replica (FEAR FACTORY)

0:46:08 Ten Ton Hammer

0:51:22 From This Day

0:56:09 Arrows In Words From The Sky

1:07:22 Edgecrusher (FEAR FACTORY)

1:11:36 Archetype (FEAR FACTORY)

1:17:18 Destroy Everything (HATEBREED)

1:22:35 Electric Story Hour

1:39:20 Postmortem (SLAYER)

1:42:57 Raining Blood (SLAYER)

1:50:42 Scapegoat (FEAR FACTORY)

1:55:29 Blind (KORN)

1:59:06 Davidian