Les métalleux australiens de Thy Art Is Murder se sont séparés de leur chanteur Chris "CJ" McMahon, suite à un poste transphobique de ce dernier sur les réseaux sociaux. Le groupe a révélé que le chanteur ne figure plus sur Godlike sorti il y a quelques jours. Son remplaçant, Tyler Miller, a réenregistré l'album in extremis. Ce dernier accompagnera le groupe sur la tournée de ce nouvel album. Dans la suite une performance live avec le nouveau chanteur. [plus d'infos]