Devin Townsend célèbre les 25 ans d' Infinity avec une nouvelle version de la galette qui arrive le 24 novembre. Cette version remasteurisée sera dispo en digipak (2 CDs), gatefold 180g double vinyl et en digital, et inclura tous les titres bonus de l'époque, ainsi que la pochette de l'abum mise a jour pour l'occasion. [ plus d'infos ]

CD1:



01. Truth 03:58

02. Christeen 03:41

03. Bad Devil 04:52

04. War 06:29

05. Soul Driven Cadillac 05:14

06. Ants 02:01

07. Wild Colonial Boy 03:04

08. Life Is All Dynamics 05:08

09. Unity 06:07

10. Noisy Pink Bubbles 05:22



CD2:



01. Om (Demo) 06:18

02. Sit In The Mountain (Demo) 03:16

03. Processional (Demo) 11:42

04. Love-Load (Demo) 05:01

05. Sister (Live Acoustic) 02:16

06. Hide Nowhere (Live Acoustic) 05:03

07. Man (1996 Demo) 05:12