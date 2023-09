Le Motocultor Fest a levé le voile sur les premiers noms qui composeront son affiche de sa 15ème édition prévue des 15 au 18 août 2024 à Carhaix. Au programme de cet anniversaire, Architects, After the Burial, Cattle Decapitation, Clutch, Kvelertak, Les $heriff , Liturgy ou encore The Black Dahlia Murder seront de la fête. La billetterie est ouverte avec un prix du pass 4 jours à 169 €.