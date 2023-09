Relentless, le nouvel album des Pretenders, est à écouter à la suite. Cet album, sorti le 15 septembre chez Parlophone, a été conçu en collaboration avec le guitariste James Walbourne, membre à part entière du groupe depuis plusieurs albums, et produit par David Wrench. Il bénéficie également de la participation de Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile), qui a arrangé les cordes sur le morceau qui clôt l'album, "I think about you daily". [plus d'infos]