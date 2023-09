Quel est le point commun entre Pili Coit, David Yow de The Jesus Lizard, USA Nails et John Dwyer des Osees ? Ils se retrouvent, parmi d'autres, dans une super compilation intitulé Sounds to make you shudder! concocté par le label SKiN GRAFT Records pour fêter sa 150e sortie. La sortie de cette compilation, publiée en version numérique l'année dernière, se fera autour du 6 octobre en version double vinyle deluxe. Les commandes et l'écoute se font directement sur la page Bandcamp du projet. [plus d'infos]