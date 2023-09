Johnny Marr sortira le 3 novembre prochain une compilation de chansons solo: Spirit power: The best of Johnny Marr. L'ex-guitariste des Smiths a choisi les morceaux parmi ceux qu'il a sorti ces 10 dernières années, et en a enregistré 2 nouvelles pour l'occasion: "Somewhere" et "The Answer", dont la première se découvre dans la suite. [plus d'infos]