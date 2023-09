Le Lille Metal Music Showcase (L2MS) est la nouvelle création de Lille Grand Palais : un premier événement européen qui rassemble grand public et professionnels autour des musiques extrêmes. Durant 3 jours, grand public et professionnels seront réunis autour de plusieurs temps forts dont une création originale en concert d'ouverture entre 5 groupes des Hauts-de-France (Loudblast, Unswabbed, Solar Eruption, Junon et SKND) et l'Orchestre d'Harmonie de Lille Fives, de nombreux showcases, et un forum professionnel unique en Europe. Tu trouveras plus de détails sur le site de l'événement.

[ lillemetalmusicshowcase.com: site officiel ]