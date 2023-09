Les thrasheux résurectés de Forbidden ont partagé une vidéo de leur premier concert européen donné le 11 août dernier en Belgique. Le nouveau line-up compte Norman Skinner (chant) et Chris Kontos (batterie) en support de Craig Locicero (guitare), Matt Camacho (basse) et Steve Smyth (guitare). [plus d'infos]