R.E.M. va sortir une version 25e anniversaire de Up, leur album de 1998. La galette arrive le 10 novembre chez Craft, avec en bonus le concert inopiné donné à Los Angeles en 1999, où ils étaient juste sensés filmer une apparition dans la série "Party of Five". "Daysleeper", joué à ce concert s'écoute dans la suite. [plus d'infos]