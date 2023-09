Scream a annoncé un nouvel album, le premier en une douzaine d'année : DC special pour le 10 novembre via Dischord. Des invités prestigieux ont participé à ce projet dont Joe Lally (Fugazi, Dave Grohl (Foo Fighters et ex-membre de Scream), John Goetchius (The Mighty Mighty Bosstones), Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi) et Brian Baker (Bad Religion, Dag Nasty). "DC special sha la la" se découvre dans la suite. Malheureusement, le batteur du groupe, Bennett Kent Stacks aka 'Kent Stax', est décédé suite à un cancer seulement 1 jour après l'annonce de la sortie de leur nouvel album. RIP. [plus d'infos]