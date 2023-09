Actuellement en phase de mastering de son futur nouvel album, Dååth a lâché un premier titre de celui-ci avec "The silent foray". Per Nilsson de Scar Symmetry apparaît en featuring sur le morceau. Il a été mixé par Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir) et masterisé par Tony Lindgren (Enslaved, Katatonia, Leprous, Wardruna). La sortie de l'opus se fera chez Metal Blade. [plus d'infos]