La cinquième édition du festival Ready For Prog se tiendra les 13 et 14 octobre à Toulouse. Ce dernier est totalement dédié au rock progressif et accueillera Freak Kitchen, Threshold, Esthesis, Anasazi, Hamasaari et Spheres à l'Usine à Musique. Toutes les infos sont à la suite.

