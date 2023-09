Composé de membres de Regarde les Hommes Tomber et de The Veil, Sang Froid est un groupe rendant hommage à toute la scène cold wave et goth rock. Après un premier EP en 2021 et des dates en compagnie de Perturbator ou Frustration, les Nantais dévoilent un premier album nommé All-nighter qui sortira le 03 novembre chez Frozen Records. En voici un premier extrait... [plus d'infos]