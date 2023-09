Quentin Sauvé (bassiste de Birds in Row) sortira un EP nommé The Apiary Live Session le 11 octobre sur le label Humus Records (Coilguns, Emilie Zoé, Louis Jucker) en collaboration avec Luik Music et Bright Colors. L'EP contient des versions live et réarrangées de morceaux de son dernier album Enjoy the view sorti au printemps dernier. Un extrait vidéo de ces sessions, "Nostalgia", est visible à la suite. [plus d'infos]