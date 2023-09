Suite à leur très beau passage cet été aux Vieilles Charrues et au Festival du chant du Marin à Paimpol, Orange Blossom se remet maintenant à la création puisque ses membres ont annoncé revenir en 2024 avec la sortie du nouvel album et une production en devenir avec les fleurs de métal, avec qui ils ont joué cet été (voir la vidéo à la suite). [plus d'infos]