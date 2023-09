Glenn Hughes a été rejoint par Joe Bonamassa et Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) lors de sa performance du 8 septembre en Californie. Bonamassa et Smith y ont joué deux classiques de Deep Purple, "Burn" et "Highway star", avec l'ancien bassiste/chanteur de Purple. Bonamassa (compagnon de Hughes dans Black Country Communion) a aussi joué sur un autre classique : "Mistreated". [plus d'infos]