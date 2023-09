Nouvelle Vague fêtera ses 20 ans en 2024 avec une belle actualité et une tournée mondiale qui s'annonce. Il passera le 28 mai aux Folies Bergères à Paris et le 4 juin au Trianon à Paris. Suivez l'actu du groupe sur leur page FB à la suite.

