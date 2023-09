Les ex-membres d'Anti-Flag ont partagé une déclaration en support des 12 femmes qui accusent leur ex-chanteur, Justin Sane, d'être un prédateur sexuel et un violeur. Ces derniers ont complimenté et remercié les femmes pour leur courage et ont dit un "Fuck You" à leur ex-chanteur pour les avoir exploitées ainsi que profiter du groupe pour assouvir ses désirs dépravés.