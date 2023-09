Skid Row a repoussé la 3e partie de sa tournée nord américaine avec Buckcherry à l'année prochaine. Le groupe a cité les soucis de santé de leur nouveau chanteur, Erik Grönwall, qui a des soucis avec son système immunitaire. Ce dernier a eu une transplantation de cellules souches en 2021, ce qui cause son système à se remettre plus difficilement d'infections et qui le fatigue grandment. Dans d'autres news, le chanteur avait partagé sa reprise de "Livin' on a prayer" de Bon Jovi quelques jours avant l'annonce (dispo dans la suite). [plus d'infos]