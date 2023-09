Mclusky, le trio phare du post-hardcore, revient avec 4 nouvelles chansons, considérées comme un 'double-A-side single': Unpopular parts of a pig / The digger you deep se trouve sur le Bandcamp du groupe. Ces morceaux sont les premiers depuis ce qui était leur album final The difference between me and you is that I'm not on fire, qui date de 2004. Le frontman Andrew Falkous a annoncé qu'un nouvel album est prévu pour l'année prochaine..

