"Love won't hide the ugliness" est un nouveau titre proposé par Brutus. Il s'agit d'une chanson issue de l'enregistrement d'Unison life et qui sera présente sur un vinyle pour l'édition du 1er anniversaire de l'album. C'est prévu pour une sortie en physique le 21 octobre via Hassle Records pour l'Europe et Sargent House pour le reste du monde. [plus d'infos]