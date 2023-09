L'orga du In Your Fest a lâché les noms des artistes qui composeront son affiche de sa 3ème édition le 27 avril 2024 au Centre Culturel le Moustier de Thorigny sur Marne (77). Au programme, Loudblast, Locomuerte, Dust in Mind, Asylum Pyre et Despite the End. [plus d'infos]