Le groupe de metal suisse Trounce a publié un clip d'animation (réalisé par Pierre Potvliege) pour le single "The crippled saint", l'un des titres majeurs de leur premier album The seven crowns + live at Roadburn prévu pour le 20 octobre via Humus Records. Les précommandes de l'album sont disponibles à la suite.

