Les Anglais de The Wytches, nouvellement signés chez Alcopop! Records (DITZ, Art Brut, The Subways) sortiront un nouvel album intitulé Our guest can't be named. Prévu pour le 22 septembre, deux extraits de cet album ont déjà été livrés dont le dernier single "Zep step". Les précommandes sont possibles à la suite.

