Trainfantome, ancien pseudonyme d'Olivier Le Tohic, est désormais un groupe Nantais aux influences midwest emo/pop/grunge, va faire paraître un premier album le 27 octobre prochain via Flippin' Freaks, Influenza Records et Howlin' Banana Records. Ca s'appelle Thirst et on en profite pour vous repartager le clip du titre éponyme. [plus d'infos]