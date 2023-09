Rivers of heresy, le premier album d'Empire State Bastard sorti chez Roadrunner le 1er septembre, est en écoute intégrale à la suite. Le groupe fondé par Simon Neil (Biffy Clyro) et Mike Vennart (guitariste live de Biffy Clyro et artiste solo, ex-Oceansize), et accompagné par Dave Lombardo (Slayer, Fantomas, Mr Bungle ) à la batterie et Naomi Macleod (Bitch Falcon) à la basse, sera à l'Alhambra (Paris) le 2 novembre. [plus d'infos]