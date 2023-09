PoiL Ueda, soit la rencontre entre les membres de PoiL + Benoit de NIavec la japonaise Junko Ueda, a déjà prévu de livrer un deuxième album huit mois après un premier éponyme. Ça s'appelle Yoshitsune et ça sort le 3 novembre, toujours chez Dur Et Doux. Un premier extrait se trouve à la suite. [plus d'infos]