Blackberry Smoke, le groupe de country rock basé en Géorgie, vient d'annoncer un nouvel album intitulé Be right here. Ce nouvel opus, qui sortira en février prochain, sera le successeur de l'album You hear Georgia sorti en 2021. Be right here sera disponible via 3 Legged Records/Thirty Tigers. On vous propose de découvrir le single "Dig a hole". [plus d'infos]