10 ans après la sortie de Battle maximus, l'album hommage à Flattus Maximus (= Corey Smoot) et le dernier à compter le chanteur Oderus Urungus (= Dave Brockie) avant son décès en 2014, Gwar en a sorti une version anniversaire. En plus d'avoir été remixé et remasteurisé, l'album compte la toute dernière performance enregistrée de Oderus Urungus, qui s'écoute sur un titre inédit, "Tammy, the swine queen", dispo dans la suite. [plus d'infos]