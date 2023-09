Second album au compteur pour Mal aux Yeux avec cet opus, Une affaire de contrôle, sorti à la fin de l'été, le 25 août. Le premier avec leur nouveau chanteur, Youri (ex-Gunless). Il s'écoute en intégralité via BandCamp. Parallèlement le groupe a lâché un clip pour "Rouleau compresseur". [plus d'infos]