Le groupe norvégien Porto Geese (indie-rock/shoegaze) est de passage prochainement pour ses premières dates en France. À cette occasion, Carousel Feeling et le W-Fenec t'invitent au concert parisien le mercredi 20 septembre à l'International. Les détails de la soirée sont disponilbles à ce lien.



Pour gagner ta place, merci de répondre à la question suivante par mail à team@w-fenec.org, tirage au sort vendredi 15 septembre.



Quel est le nom du festival dans lequel a joué Porto Geese et dont le report est dans le Mag #56 ? [plus d'infos]