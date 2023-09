Le compositeur et pianiste japonais Akira Kosemura vient de sortir deux nouveaux singles extraits de Rudy, la bande originale qu'il a composée et qui sortira le 15 septembre chez Schole Records en CD, vinyle et digitale, et dont les précommandes se font via le lien ci-dessous. "Looking in the same direction" et "Cath and Thomas" sont à découvrir à la suite accompagné de son premier extrait "Mum". L'album est la bande originale du nouveau film "Rudy" réalisé par Shona Auerbach (également nominée aux BAFTA pour Dear Frankie).

