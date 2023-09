Nick Cave et Warren Ellis ont sorti Australian carnage - Live at the Sydney Opera House le 25 août dernier sur le label Goliath Records. Il est disponible sur toutes les plateformes digitales. Le vinyle est attendu pour le 1er décembre. Pour information, ces 18 titres issus de leur performance en décembre 2022 à l'Opéra de Sydney s'imposent comme la suite logique de leur album Carnage sorti en 2021. Ils se découvrent à la suite avec un extrait vidéo. [plus d'infos]