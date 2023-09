Nick D'Virgilio (Big Big Train, ex-Spock's Beard), Neal Morse (Transatlantic, NMB), et Ross Jennings (Haken, Novena) ont annoncé qu'ils sortiront un deuxième album avec leur projet commun, D'Virgilio, Morse, Jennings le 10 novembre via InsideOut Music. La galette s'appelle Sophomore.