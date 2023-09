The Pretenders assurent le support de Guns N' Roses sur leur tournée nord-américaine : il n'était donc qu'une question de temps avant qu'Axl et sa bande n'invitent Chrissie Hynde (chanteuse des Pretenders) sur scène avec eux pour jammer. Leur performance de "Bad obsession" à Boston se trouve dans la suite. [plus d'infos]