La rentrée se prépare un peu partout, y compris, chez ton webzine favori qui recense plus de 60 sorties de disques pour les semaines et mois à venir. Pour en avoir un aperçu, rendez-vous dans notre Agenda. Et si ton groupe ou label envisage de sortir un disque qui n'y figure encore pas, tu peux soumettre ton disque avec le formulaire dédié.