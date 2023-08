Impure Wilhelmina sortira chez Season of Mist le 6 octobre Dead decades, un mini-album composé de deux titres inédits (issus de la période Antidote) et de trois reprises dont celle de "La Javanaise" de Serge Gainsbourg qui s'écoute ci-dessous. Et il reste une poignée du LP en précommande au bout du même lien... [plus d'infos]