The Defiant, est un nouveau supergroupe de punk qui rassemble le chanteur Dicky Barrett (Mighty Mighty Bosstones) le batteur Pete Parada (The Offspring), le guitariste Greg Camp (Smash Mouth), le bassiste Johnny Rioux (Street Dogs) et Joey LaRocca (The Briggs) à la guitare et aux claviers. La troupe a sorti son premier single intitulé "Dead language". [plus d'infos]