Cavalera , le nouveau projet des frangins du même nom, passeront en Europe cet automne pour une tournée de support de leur ré-enregistrement des premiers EP et album de Sepultura , Bestial devastation et Morbid visions sorti en juillet chez Nuclear Blast . Les dates sont listées ci-dessous. [ plus d'infos ]

Dates:

Nov. 09 - UK - Wolverhampton, Steel Mill

Nov. 10 - UK - Manchester, Academy

Nov. 11 - UK - London, Shepherd's Bush Empire

Nov. 12 - FR - Lille, Aeronef

Nov. 13 - FR - Paris, La Machine

Nov. 15 - NL - Tilborg, 013

Nov. 16 - BE - Ghent, Vooruit

Nov. 17 - DE - Wiesbaden, Schlachthof

Nov. 18 - CH - Pratteln, Konzerfabrik

Nov. 20 - DK - Copenhagen, Pumphuset

Nov. 21 - NO - Oslo, Rockefeller

Nov. 22 - SWE Stockholm, Debaser

Nov. 24 - DE - Cologne, Kantine

Nov. 25 - DE - Leipizg, Hellraiser

Nov. 26 - DE - Berlin, Metropol

Nov. 27 - PL - Warsaw, Stodola

Nov. 28 - PL - Krakow, Studio

Nov. 29 - AT - Vienna, Szene

Nov. 30 - HUN - Budapest, Dure Kert

Dec. 02 - CZE - Winter Masters of Rock, Zlin