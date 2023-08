3rd Secret , le nouveau supergroupe qui comporte des grosses pointures du grunge: le guitariste Kim Thayil (Soundgarden), le bassiste Krist Novoselic (Nirvana) et le batteur Matt Cameron (Pearl Jam) a partagé une performance de "Queens", titre issu de leur 2e album, The 2nd 3rd Secret, sorti en juin dernier. [plus d'infos]