Stratosphere, le premier album de Duster sorti en février 1998, va faire l'objet d'une réédition via Numero Group / Modulor et sortira le 29 septembre. Il s'agit d'une édition numérotée et estampillée en CD, vinyle et cassette. Les précommandes sont dispos à la suite, accompagné d'un extrait.

[ Précommandes: Modulor (1 hit) ] [plus d'infos]